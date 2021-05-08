Мнение: О позднем прозрении власть имущего

Сейчас, в канун Дня Победы, этот бесспорный факт будут замалчивать скорее всего. Но ведь шила в мешке не утаишь. Как бы ни свирепствовала цензура, но слово правды всегда найдёт дорогу к тем, кто желает его слышать.

А #правда состоит в том, что…

Один высокопоставленный чиновник, даже военный, по размышлении зрелом пришёл к нелицеприятному для себя и для страны выводу:

В случае с … был воплощён принцип практически неограниченной, авторитарной, личной власти, оказавшийся для нашей страны роковым. Ни одна нация, выбирая лидера, не может предвидеть, какая черта его личности со временем возобладает. Из происшедшего следует извлечь урок: любая конституция должна быть составлена таким образом, чтобы иметь возможность предотвратить злоупотребление властью отдельной личностью. Она должна быть основана на принципе свободы личности и справедливости для общества в целом…

Вот только прозрение сильно запоздало…

Авторство цитаты принадлежит Карлу Дёницу, последнему рейхспрезиденту и верховному главнокомандующему Третьего Рейха. На месте многоточия – известная всем фамилия Гитлер. Потребовалось 20 дней «руководства» страной без вождя и 10 лет заключения, чтобы прийти к такому выводу. Который был опубликован в 1958 году в мемуарах «Zehn Jahre, Zwanzig Tage» (в русском переводе «10 лет и 20 дней»).

Понятно, что сейчас подобные признания совсем не ко двору. Ещё ничего такого не произошло. Ещё можно игнорировать звоночки и предвестники. Но… колесо истории неумолимо.

Кто из нынешней элиты успеет перекраситься первым и стать ярым поборником демократии, свободы и справедливости? И кто ему поверит, как когда-то поверили Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину?

—