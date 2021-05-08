Мнение: США на грани вымирания, раскол ЕС из-за Спутника и лучшая вакцина в мире

1. Ещё один такой год, как прошлый, и Соединённые Штаты пополнят клуб наций, демография которых поддерживается только за счёт притока мигрантов. К этому американцы шли уже давно, однако эпидемия ковида резко ускорила рост смертности, а также, предположительно, повлияла и на сокращение рождаемости:

https://genby.livejournal.com/923284.html

Число рождений в США в 2020 году (3,605,201) сократилось до уровня 1980 года (3,612,258), причём в тот момент в США жило на 100 млн человек меньше, всего 225 млн.

Фертильность в США упала до 1,6375 рождений на женщину в 2020 году с 1,706 в 2019 году

Ситуация начавшаяся кризисом 2008 года (для США конец 2007) продолжает ухудшаться. Поскольку в 2021 ситуация с рождаемостью станет еще хуже, в следующем году ждём уровня 1,55 рождений на женщину.

США обогнали Россию по росту смертности. Смертность в 2020 году (3383255) в сравнении с 2019 годом (2854858) выросла на 18,5% (в России на 18,1% 2 124 479 против 1 798 307).

Разница между смертностью и рождаемостью составила всего 221 тысяча человек. Такими темпами до начала естественной убыли в США достаточно сократить рождаемость до 1,5 рождений на женщину (конечно, при сохранении смертности-2020).

Всего за 13 лет, казавшаяся незыблемой глыбой, демография США практически убита. Причем заметим, что проблему появления американского демографического креста в США никто не проговаривает. Впрочем если начать платить за рождения, то рожать будут только негритянки. У белых и азиатов, фертильность ниже российской.

2. Виктор Мараховский пишет о том политическом переполохе, который «Спутник V» произвёл в Евросоюзе:

https://ria.ru/20210504/khaos-1731001999.html

СМИ передовых стран анализируют действие новейшего инструмента России по расколу политического единства Запада.

Таким инструментом назначена, как мы знаем, вакцина Sputnik V. The New York Times в свежей аналитической статье пишет: “остается неясным, является ли Sputnik V тем медицинским прорывом, который объявил в прошлом году Путин, но она уже доказала свою эффективность в распространении хаоса и раскола в Европе”.

Статья (надо отдать должное — почти не отступая от фактов) излагает историю о том, как после пришествия русской вакцины в ЕС начался переполох и противоречия, в частности:

Президент Франции говорит с российским коллегой о возможности поставок “Спутника”, а его собственный министр иностранных дел зовет вакцину “пропагандистским инструментом”;

Канцлер Австрии сцепился с канцлером Германии: Себастьян Курц в гневе оттого, что европейские регуляторы тянут с одобрением “Спутника”, и оспаривает программу вакцинации ЕС, в которой предусмотрены только западные вакцины;

Премьер-министр Словакии, у которого на руках был самый высокий в мире уровень смертности от ковида на душу населения, наивно решил обрадовать страну, заполучив 200 000 доз “Спутника”, но напоролся на такое яростное противодействие прозападных сил, что в итоге лишился поста, а “Спутник” так и не применяют. <…>

…Что показательно в статье NY Times: даже ее автор говорит, что в принципе в эффективности российской вакцины сомневаться не стоит (“большинство экспертов уверены, что она работает”).

Он признает, что единственная причина раскола, раздрая и беспорядка в Европе в связи со “Спутником” — в том, что ее наотрез, резко, априори отвергают по политическим причинам антироссийски настроенные силы, политики и правительства.

Однако виноваты — не они со своей тупорылой иррациональной русофобией, нет. Виновна — сама вакцина. Почему? Ну она же, хотя было заведомо известно, что тупорылые русофобы обзовут ее инструментом российской пропаганды и российского влияния, — тем не менее взяла и появилась.

Да еще и смеет предлагаться миру на удобных условиях. И, что отдельно обижает — ничего не известно о том, что от нее умирают, в отличие от какой-нибудь AstraZeneca.

С точки зрения здравого смысла этого просто не понять: “Ваше лекарство зло, потому что у нас вас многие ненавидят. Поэтому, когда вы предлагаете нам свое лекарство — у нас раскол и споры. Значит, в этом и была ваша цель”.

Это даже не “готтентотская” логика. Это логика какого-то запредельного инфантилизма, утверждающего, что иррациональная безмозглая неприязнь части европейцев к России — нормально и хорошо, ее нужно уважать и с ней нужно считаться, а если Россия предлагает свою вакцину, то она тем самым оскорбляет чувства европейцев и их священное право не любить Россию, следовательно, она несет ответственность за все истерики, которые они по данному поводу катают.

3. Кто бы сомневался. На «всемирном» конгрессе вакцин в Вашингтоне лучшей вакциной от коронавируса в мире назвали американскую вакцину:

https://lenta.ru/news/2021/05/06/gamalei/

Признание вакцины от коронавируса разработки американской компании Moderna лучшей среди подобных препаратов — экономическо-политическое решение Всемирного конгресса, считает директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости.

«Количество смертей от РНК-содержащих вакцин, к каким относится Moderna, намного превышает число смертей от вакцины AstraZeneca», — ответил журналистам глава центра, разработавшего российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

«Цена вопроса порядка 100 миллиардов долларов. Признать “Спутник V” — это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне», — добавил Гинцбург.

Препарат от Moderna победил в номинации «Лучшая вакцина от COVID» Всемирного конгресса вакцин-2021. «Спутник V» и препарат AstraZeneca попали в шорт-лист номинации, кроме того, «весьма высокую оценку» получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech. Критерии отбора и выбора победителя неизвестны.

Возможно, в России тоже стоит провести какой-нибудь Всеземной конгресс по вакцинам? Пускай на него приедут делегаты из жарких азиатских и африканских стран, которые выскажутся, хотят ли они покупать дорогую и сложную в транспортировке вакцину, или сравнительно дешёвый, удобный и надёжный российский «Спутник V».