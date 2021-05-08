Животные и птицы способны смеяться подобно людям

Американские исследователи провели анализ ряда исследований, целью которых было изучение проявлений разных типов вокализации у представителей земной фауны. Выяснилось, что животные и птицы способны смеяться подобно людям.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих Калифорнийский университет (Лос-Анджелес, США), стало стремление научного мира к пониманию механизмов развития такого интересного проявления эмоций и чувств у людей, как смех. Также исследователей интересовало, способны ли другие представители животного мира планеты смеяться. Лидеры аналитической работы Саша Винклер и Грег Брайант провели подробное изучение существующей научной литературы, посвященной проявлением игрового поведения у животных и птиц. Они искали упоминания о голосовых игровых сигналах, а также обо всем, что так или иначе можно было бы назвать смехом. В результате эксперты обнаружили, что подобное голосовое поведения было в разное время задокументировано как минимум у 65 видов земной фауны, в том числе – у различных приматов, домашних коров и собак, лис, тюленей и мангустов, а также у трех видов птиц, включая австралийских сорок и попугаев. Особое внимание Винклера и Брайанта было сосредоточено на данных о шумной или тональной вокализации, громких или тихих, высоких или низких, коротких или длинных, одиночных звуках или ритмических паттернах, среди которых исследователи пытались выявить характерные особенности игровых звуков. В итоге специалисты отметили, что аналогично тому, как смеющиеся люди дают друг другу сигнал о том, что им весело, так и животные могут иметь способность своим поведением демонстрировать подобные проявления.

Эксперты отметили, что такой тип вокального поведения, как смех, характерен для многих зверей и птиц, которые играют, поэтому смех в некотором роде является человеческой версией старого эволюционного звукового сигнала. Впрочем, несмотря на вероятную плодотворность дальнейших наблюдений и исследований вокализации, исследователи предполагают определенные затруднения таких изысканий в условиях дикой природы, в особенности для представителей фауны, звуки игр которых могут быть весьма тихими. Однако, по мнению Винклера и Брайанта, важным фактором является сам факт обращения внимания науки на упомянутые процессы у других видов – это может помочь лучшему пониманию эволюции социального поведения человека.

Источник: planet-today.ru