“Мысли о Вере”: Влад Соколовский рассказал о причине огромной силы духа его прадеда

Популярный певец Влад Соколовский недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором предался воспоминаниям о своем прадеде, прошедшем три войны. Знаменитость пояснил о большой силе духа родственника и о причинах, обусловивших её.

Исполнитель стал одним из представителей отечественного шоубиза, вспомнивших накануне Дня Победы о своих предках, прошедших фронтовыми дорогами Великой Отечественной. Выяснилось, что Петр Григорьевич, прадед Влада Соколовского, на момент призыва в ряды Красной Армии для отражения нападения фашистской Германии уже был участником двух войн – Гражданской и военных действий против Японии на Халхин-Голе в 1939 году. После обеих военных кампаний у родственника певца имелось немало ранений, а наибольшие проблемы доставляло повреждение рук, на которых были травмированы пальцы. “Когда по стране разнеслось известие о нападении фашистской Германии, многие говорили ему, что он не сможет спокойно стрелять, бросать гранаты… Но, несмотря на это, он пошел добровольцем на фронт. Люди не понимали, что спасало его: удача, военный опыт или что-то еще. Сам же прадедушка говорил, что его спасали только мысли о Вере – его жене, с которой они прожили к тому времени уже двадцать лет”, – пояснил финалист седьмого сезона “Фабрики звезд”.



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Исполнитель упомянул, что его прадеду всегда была свойственна великая сила духа. В мирное время он работал строителем, воспитывая при этом четверых сыновей, а любимым увлечением было пение. Как отметил Влад Соколовский, Петр Григорьевич всегда являлся для него объектом бесконечного восхищения, примером мужества и стойкости характера.

Источник: teleprogramma.pro