 

Диетолог рассказала о самых полезных добавках для борьбы со старением

08.05.2021, 21:20, Разное
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Алисия Гальвин, диетолог, пояснила об основных добавках, которые помогают в борьбе со старением. Специалист напомнила, что коррекция распорядка дня тоже может принести облегчение.
Отличным средством против старения является куркумин – это соединение желтого цвета, которое содержится в куркуме. Куркумин хорошо справляется со свободными радикалами, повреждающими клетки. В процессе старения они подвержены действию свободных радикалов и могут воспаляться. В это время теломеры – структуры, которые отвечают за повторение клеток, укорачиваются, потому сокращение воспалительного процесса из-за свободных радикалов помогает оттянуть старение организма. Куркумин способен активировать нужные белки, AMP-активированную протеинкиназу, что облегчает борьбу с повреждениями клеток и помогает прожить долгую жизнь.

Если люди хотят не только замедлить старение, а и избавиться от лишнего веса, то вменю нужно ввести добавку EGCG – галлат эпигаллокатехина. Высокая насыщенность такого полифенола есть в зеленом чае. Добавка побуждает процесс аутофагии, благодаря которому тело может удалять клеточный материал, который повредился. В работе, которую опубликовало издание BMC Complementary Medicine and Therapies, выяснили, что EGCG понижает уровень «плохого» холестерина и увеличивает уровень лептина, гормона, который связан с ощущением сытости.

Специалист пояснила и то, что добавки CoQ10 помогает продлять молодость. Число CoQ10 с возрастом уменьшается, а добавки способствуют снижению накопления свободных радикалов, ускоряющих старение. Пред началом приема любого препарата необходимо получить консультацию специалиста.

Источник: www.medikforum.ru



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