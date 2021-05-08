“Демарш на пустом месте”. В Госдуме прокомментировали призыв о высылке российских дипломатов из стран ЕС

Бабиш говорил о высылке российских дипломатов 7 мая в ходе неформального саммита лидеров стран Евросоюза. Об этом премьер-министр просил как о знаке солидарности с Чехией.

“Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией. Демарш на пустом месте в знак солидарности с очередным highly likely (“с высокой вероятностью”. – “ГОРДОН”)-шоу станет еще одним шагом к свертыванию диалога с Москвой. Надеюсь, в Брюсселе это осознают”, – написал Слуцкий.

Чехия провоцирует ЕС на новый дипломатический кризис в отношениях с Россией. Демарш на пустом месте в знак солидарности с очередным «highly likely»-шоу станет ещё одним шагом к свертыванию диалога с Москвой. Надеюсь, в Брюсселе это осознают. https://t.co/f8eJTOK4W4

— Леонид Слуцкий (@l_slutsky) May 8, 2021

Контекст:

Кризис в отношениях Чехии и России разгорелся в апреле. Чешские власти заявили, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов причастны к взрывам в 2014 году на складах с боеприпасами в деревне Врбетице. Тогда погибло два человека. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Великобритании. Россиян объявили в розыск.

17 апреля вице-премьер Чехии Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла, и потребовала от них покинуть страну до конца дня 19 апреля.

МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.

В МИД Чехии сообщили 22 апреля о сокращении числа сотрудников российского посольства в Праге до текущей численности чешского диппредставительства в Москве. Чехия до конца мая вышлет 22 российских дипломатов. В ответ МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии.

Латвия, Литва, Эстония и Словакия выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Кроме того, в МИД Словакии, Латвии и Литвы отметили, что дело не только в поддержке Чехии, но и в поведении сотрудников посольств РФ в их странах, “несовместимом с их дипломатическим статусом”.

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