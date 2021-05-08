В Минкульте заявили, что не запрещали мероприятия по случаю Дня памяти и примирения в Киеве

В Киевской госгорадминистрации заявляли, что техническое оборудование для монтирования сцены не пропускали сегодня на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. В связи с этим существовала угроза срыва мероприятий, говорили там.

В министерстве говорят, что технику запускали поэтапно и что вся она уже на территории музея.

“Поэтапный запуск техники на территории музея был связан с разграничением ее объемов. Чтобы не допустить нарушения карантинных ограничений. С 12.00 было начато монтаж сцены”, – отмечается в заявлении.

План мероприятий в Киеве, который подала КГГА, Минкульт согласовал, уточнили в министерстве.

Контекст:

До 2015 года в Украине на официальном уровне 9 мая отмечался День Победы, но в 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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