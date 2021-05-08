 

В Тернополе на финал Кубка Украины по футболу сможет попасть ограниченное число зрителей

08.05.2021, 21:18, Новости дня
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“Было принято решение обеспечить ограниченное количество зрителей на поединке финала Кубка Украины, в котором примут участие ФК “Динамо” (Киев) и ФК “Заря” (Луганск), а именно – не более 20% от общего количества посадочных мест, предусмотренных для зрителей”, – говорится в сообщении.

В УАФ отметили, что билеты на стадион будут выделены “Динамо” и “Заре” в равных количествах.

“Списки болельщиков клубов, которые получат билеты, уже передали оргкомитету УАФ. Что касается других билетов, то они будут распределены согласно заявкам от ветеранов футбола Тернопольской области, местных ДЮСШ, коллективных членов Ассоциации футбола Тернопольской области и так далее, которые поступали и продолжают поступать в Ассоциацию футбола Тернопольской области, а также онлайн и офлайн”, – объяснили в Украинской ассоциации футбола.

Контекст:

Стадион в Тернополе после реконструкции имеет чуть больше 15 тыс. сидячих мест для зрителей.

По состоянию на 8 мая в Украине подтвердили более 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 46,2 тыс. пациентов с COVID-19.

Тернопольская область находится в “оранжевой” зоне эпидопасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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