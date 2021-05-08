 

Украина не будет принимать участие в саммите НАТО, но вопрос предоставления ПДЧ на нем обсудят – Офис президента

08.05.2021, 21:18, Новости дня
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Об этом замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал в комментарии “Интерфакс-Украина”. 

“В этом саммите примут участие только страны-члены. Главным для нас является содержательное наполнение саммита 14 июня. Здесь мы можем быть уверенными, что тема Украины будет обязательно обсуждена”, – сказал он. 

По данным Жовквы, в итоговом документе саммита будут зафиксированы решения по Украине. 

“Работа над таким документом продолжается. Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить учет интересов Украины в итоговом решении Альянса”, – добавил он. 

Жовква рассказал, что НАТО иногда проводит свои саммиты без участия стран-партнеров. В качестве примера он привел встречи альянса в Лондоне в 2019 году и в Страсбурге и Келе в 2009-м. 

“Поэтому нынешний саммит после избрания нового президента в США достаточно ожидаемо может проходить именно в узком кругу государств-членов НАТО”, – пояснил замглавы ОПУ. 

В то же время в Офисе президента не исключают, что это решение могут пересмотреть и пригласить Украину, добавил Жовква в комментарии “Укринформу”.

“Мы не исключаем, что принятое позавчера в штаб-квартире НАТО решение может быть не окончательным – за время, оставшееся до саммита, союзники имеют возможность его пересмотреть”, – сказал он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 6 мая еще не имел точной информации о том, будет Украина принимать участие в июньском саммите или нет, но подчеркивал, что США поддерживают предоставление Украине ПДЧ в НАТО. 

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

6 апреля 2021 года Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО “станет настоящим сигналом для РФ”. Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг сказал, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Среди членов НАТО Латвия и Литва поддержали предоставление Украине ПДЧ. 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это будет “сильным сигналом для России”, что курс, который выбрала Украина, ценится странами НАТО. В этот же день министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что однозначно поддержит такое решение, так как Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что парламент должен принять около 60 законопроектов, чтобы проложить Украине путь в ЕС и НАТО.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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