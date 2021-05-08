 

Лукашенко заявил о финансировании протестных акций в Белоруссии: У них есть коммерческий интерес

08.05.2021, 21:10, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с очередным громким заявлением. По словам политика, оппозиция руководствуется исключительно коммерческими интересами, когда проводит акции.

Последний диктатор Европы заявил, что в его распоряжении находится информация, согласно которой его политическим оппонентам в значительной мере урезали финансирование. Лукашенко назвал примерные суммы, которые, по его мнению, предлагают людям за проведения акций против действующей власти.

Так, как сообщил белорусский президент, за штурм резиденции в Озерном — готовы дать порядка десяти миллионов долларов. Кроме того, есть задачи, за которые готовы заплатить десятки миллионов долларов, уверен он.

Фамилии людей, которые ввязываются в подобные авантюры, Лукашенко называть не стал. Белорусский лидер предложил журналистам самостоятельно выяснить их данные при необходимости.

При этом Александр Григорьевич заверил, что “оппозиционеры-наемники” находятся и на территории России. Лукашенко подчеркнул, что уже донес эту информацию до Владимира Путина.



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