 

Байден готов провести встречу с Путиным в июне: Мы сможем сделать это

08.05.2021, 21:10, Разное
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Пресса активно обсуждает вероятную встречу лидеров России и США. Ряд экспертов убеждены, что данное событие может как минимум установить более стабильные отношения между двумя государствами или вовсе стать решающим шагом на геополитическом поле.

Во время недавнего общения с прессой Джо Байден выразил уверенность, что переговоры с Владимиром Путиным состоятся уже в начале лета. Уточняется, что речь идет об июне.

Журналисты попытались узнать более конкретные детали. Они спросили, возможно ли провести мероприятие в рамках европейского турне Байдена.

Глава Белого дома отметил, что говорить о конкретном времени и месте на данный момент рано. “Я уверен, что мы сможем сделать это”, — цитирует лидера демократов РИА Новости.

Напомним, что Байден стал инициатором события, о котором идет речь, еще в апреле. Президент США предложил российскому главнокомандующему встретиться лично для обсуждения насущных вопросов.

Этому предшествовало резонансное интервью Байдена, в котором он допустил переход на далекий от дипломатии язык в отношении Путина. Этот прецедент вызвал бурную реакцию не только в России, но и на международной политической арене.



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