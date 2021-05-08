Мнение: Началось строительство “Сталин-Центра”

В городе Бор в Нижегородской области началось строительство "Сталин-Центра". Сегодня был заложен первый символический камень.

Сегодня, 8 мая, в городе Бор Нижегородской области заложили первый камень в месте строительства Сталин-центра. Музей, посвященный руководителю СССР Иосифу Сталину, построят на улице Луначарского.

«Этот музей Сталина, музей советского народа должен показать все правдивые стороны и реальные события, которые сегодня многие пытаются перевернуть», – заявил секретарь Борского местного отделения КПРФ Алексей Зоров.

Здание будет трехэтажным, в нем разместится экспозиция, посвященная разным периодам жизни Генералиссимуса СССР. В частности, там будут представлены подарки и сувениры, которые присылают коммунисту из разных стран мира. Среди них – зажигалка с изображением Сталина из Северной Кореи и многое другое.

По мнению инициаторов строительства, Сталин-центр должен превратиться в место притяжения единомышленников, сторонников социалистической идеи,

https://rusplt.ru/policy/zdes-budet-stalintsentr-v-60968.html – цинк



Проект отметится также капсулой времени, которую предстоит вскрыть потомкам в 2045-м году на 100-летие победы в Великой Отечественной Войне.



Памятник товарищу Сталину был еще в прошлом году установлен при поддержке местного отделения КПРФ, которым руководит товарищ Зоров.

Он же продавливал и строительство Сталин-Центра. Товарищ Зоров большой молодец.

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