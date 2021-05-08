 

Мнение: Началось строительство “Сталин-Центра”

08.05.2021, 21:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В городе Бор в Нижегородской области началось строительство "Сталин-Центра". Сегодня был заложен первый символический камень.

Сегодня, 8 мая, в городе Бор Нижегородской области заложили первый камень в месте строительства Сталин-центра. Музей, посвященный руководителю СССР Иосифу Сталину, построят на улице Луначарского.
«Этот музей Сталина, музей советского народа должен показать все правдивые стороны и реальные события, которые сегодня многие пытаются перевернуть», – заявил секретарь Борского местного отделения КПРФ Алексей Зоров.
Здание будет трехэтажным, в нем разместится экспозиция, посвященная разным периодам жизни Генералиссимуса СССР. В частности, там будут представлены подарки и сувениры, которые присылают коммунисту из разных стран мира. Среди них – зажигалка с изображением Сталина из Северной Кореи и многое другое.
По мнению инициаторов строительства, Сталин-центр должен превратиться в место притяжения единомышленников, сторонников социалистической идеи,

https://rusplt.ru/policy/zdes-budet-stalintsentr-v-60968.html – цинк


Проект отметится также капсулой времени, которую предстоит вскрыть потомкам в 2045-м году на 100-летие победы в Великой Отечественной Войне.


Памятник товарищу Сталину был еще в прошлом году установлен при поддержке местного отделения КПРФ, которым руководит товарищ Зоров.
Он же продавливал и строительство Сталин-Центра. Товарищ Зоров большой молодец.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.11 / РФ прижмёт IT-гигантов США, взяв пример с КНР

22.09 / Третий Рейх: Поиски Святого Грааля

25.08 / Авианосец «Адмирал Кузнецов» станет кораблем народа огня в сериале «Повелитель стихий» от Netflix

01.09 / Скандалы: Принц без королевства

01.07 / Samsung выпустит сверхбыстрый SSD-накопитель объемом до 1 терабайт

13.08 / Кундалини-йога помогает справиться с тревожностью – исследование

27.08 / Организатор форума rAsia Baikal 2020 Шульгин о перспективах инноваций: Цифра позволяет делать бизнес

21.12 / Мнение: Мой телеграм-канал

24.11 / В Киеве умоляют Путина спасти Зеленского

07.03 / Росгвардия устроила в Москве праздничный флешмоб в честь 8 марта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика