 

Экс-премьер Словакии осудил чудовищные размеры русофобии в стране

08.05.2021, 21:02, Новости дня
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Экс-премьер Словакии и лидер партии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо заявил, что партия будет бороться против искажения роли Советского Союза и Красной армии в победе над фашизмом. Он также отметил, что русофобия в Словакии «достигла чудовищных размеров».

«Наша партия считает День Победы над фашизмом важным праздником, который мы всегда будем отмечать. Поэтому представители нашей партии сегодня традиционно почтили жертвы и поклонились героям Второй мировой войны на (мемориальном комплексе) Славине. Уважение героев Красной армии сейчас еще более актуально, поскольку русофобия в правящей коалиции достигла чудовищных размеров, а РФ абсурдно обвиняется в развязывании Второй мировой войны», – написал политик в на своей странице в Facebook.

Напомним, доктор исторических наук Елена Малышева заявляла, что влияние РФ в различных регионах мира тревожит Запад. Он пытается формировать негативный образ России, представляя ее как агрессора, развязавшего Вторую мировую войну.



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