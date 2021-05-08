 

В США рассказали о шагах НАТО в случае войны РФ и Украины

08.05.2021, 21:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис заявил, что в случае начала войны между Россией и Украиной Москва скорее всего одержит победу, поскольку Вашингтон и НАТО будут «категорически возражать, но не предпримут никаких мер».

В статье для Bloomberg он объяснил, что в этом случае принцип НАТО «нападение на одного – это нападение на всех» не действует. Следовательно, Украина не подпадает под гарантию безопасности Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

По мнению Ставридиса, в случае обострения отношений столкновение может произойти в акватории Черного моря. Он допустил, что в вероятной войне РФ будет использовать быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами класса «поверхность-поверхность» и «земля-земля», вертолеты для переброски спецназа с десантных кораблей и дизельные подводные лодки.

Отставной адмирал предположил, что в таком случае Москва одержит полную победу. При этом, как отметил Ставридис, войска НАТО не успеют достигнуть региона достаточно быстро, даже если захотят этого.

Ранее читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.10 / Independent – брексит без соглашения с Брюсселем приведёт к немедленному кризису

04.02 / В Конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении причастных к отравлению и заключению Навального

21.08 / Эксперт: Эрдоган превращает храмы в мечети из-за потери Варфоломеем поддержки России

30.01 / При Байдене столкновение интересов США и ФРГ не прекратится

23.02 / Стало известно, сколько выдерживает видеокарта на майнинге

03.07 / Ясько: В Верховной Раде одобрили документ о приоритетах межпарламентского сотрудничества на 2020 год

18.03 / Восхитившийся пресс-конференцией Путина исландский журналист: Байден испугается дискуссии

05.09 / Ветеран ФСБ заявил о возможной подделке перехваченного Минском разговора о Навальном

14.09 / Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

29.11 / Стало известно о причастности убитого в Иране физика к разработке баллистических ракет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика