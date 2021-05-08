«Волонтеры Победы» благоустроили палисадники во дворе у ветеранов

В преддверии 9 мая активисты движения «Волонтеры Победы» благоустраивают придомовые территории участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла.

«Волонтеры Победы» Кировской области при поддержке Дворца молодежи разбили клумбу под окнами ветерана Квятковского Юрия Степановича, жизнь которого была связана с творчеством и искусством, поскольку он родился в семье артистов цирка. В 18 лет Юрий Степанович попал на фронт, рядовым прошел от Сталинграда до Вены. На фронте подружился с будущим кинорежиссером Александром Аловым, благодаря которому через 30 лет попал на съемки отечественных кинохитов «Легенда о Тиле» и «Тегеран-43». В 1953 году с молодой женой приехал на два месяца по контракту в Кировскую филармонию, но задержался на Вятке, где и живет по сей день, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Общаясь с добровольцами, он рассказал о случае, который произошел сразу после войны в одном из госпиталей, где он выступал. Раненый солдат, изнемогающий от боли, во время концерта перестал стонать и в дальнейшем пошел на поправку. «Искусство лечит!» – улыбается Юрий Степанович.

К созданию клумбы активисты тоже подошли творчески. Она выполнена в виде звезды красного цвета, каждый из лучей которой окаймляют бархатцы и увенчивают ирисы. Также в оформлении клумбы использованы нарциссы и хосты. Все цветы были выращены воспитанниками центра развития творчества «Лабиринт» города Кирова в рамках акции «Семена добра».

В Московской области добровольцы из Орехово-Зуева совместно с депутатом Московской областной Думы Линарой Самединовой навестили и поздравили с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны Жданкина Николая Михайловича и Романова Бориса Родионовича. Героям вручили подарки и Письма Победы от соотечественников. Кроме того, во дворе дома Николая Михайловича появился сад и новая лавочка. Также активисты благоустроили придомовую территорию Бориса Родионовича и помогли ему записать видеообращение для своего сослуживца, которое Волонтеры Победы обязательно покажут и передадут адресату.

«Волонтеры Победы» Карелии благоустроили придомовую территорию и высадили цветы у дома ветерана Великой Отечественной войны Корзиной Лидии Михайловны из Петрозаводска. Война застала ее, когда она училась в средней школе № 9. В сентябре 1941 года она добровольцем ушла на оборонные работы по сооружению военных укреплений на подступах к Петрозаводску. После взятия города финскими оккупантами, эвакуировалась в Ленинградскую область и пошла работать вольнонаемным служащим в воинскую часть по ремонту автобронетанковой техники 8 Армии Ленинградского фронта в районе ст. Паша. Награждена Орденом Отечественной войны 2 степени и медалью «За Победу над Германией».

Навели порядок у дома ветерана и добровольцы из Ростовской области. Работа с участком Агеевы Марии Григорьевны проходила в несколько этапов: сначала волонтеры занялись его уборкой, после подмели окружающую территорию и избавились от травы и сорняков, в завершении обновили окраску ограды сада.

Мария Григорьевна в 1943 году 17-летней девушкой приехала в Ростов, вместе с ровесницами искала работу. «Предложили охранять военный склад на набережной, – вспоминает она, – стою с этой винтовкой, а сама боюсь. Тяжело было, жили на копейки. Слава богу, сейчас все есть, все помогают. Спасибо вам, ребята».

В Ивановской области акция «Палисадник победы» прошла во дворе у ветерана Великой Отечественной войны Юрия Ивановича Гусева, а также тружениц тыла Серафимы Васильевны Чекуновой и Маргариты Александровны Миловидовой. Когда началась война все они были еще детьми. Серафима Васильевна была школьницей и вспоминает, что еще за 10 дней до начала войны мимо ее села проходили военные поезда, и взрослые уже тогда переговаривались: «Наверное, будет война…».

Маргарита Александровна бережно хранит воспоминания о семье и брате, который не вернулся из армии и за месяц до начала войны пропал без вести в Брестской области. Юрий Иванович на фронт ушел только в 1944 году, служил командиром танка и тяжелых установок.

«Волонтеры Победы» очистили их придомовую территорию и высадили пышные клумбы, которые будут цвести всю весну и лето. «Молодцы, не забыли нас, фронтовиков. Заботятся о нас, цветы сажают и с другими бытовыми проблемами и вопросами всегда помогают!» – поделился Юрий Иванович Гусев.

«Акция «Палисадник Победы» – это замечательная возможность еще раз поблагодарить наших дорогих ветеранов, выразить им почтение и, конечно, порадовать накануне самого важного для всех нас праздника – Дня Победы!» – отметила активист из Ивановской области Юлия Тютяева.