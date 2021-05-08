Ни одного линейного

Какие мысли могут утешить потенциальных ветеранов общественных войн.

Май в РФ принадлежит ветеранам. О них вспоминают по весне накануне парада Победы, пересчитывая и привечая оставшихся. Россыпь гвоздик и благотворительных акций в букете с очередным законодательным расширением льгот для тех, чей круг неумолимо сужается. Их одарят добрым словом, продуктовым набором и чем-то памятным, штампованным, тиражным. И так ведь «задарили»: телефон без очереди, отпуск без сохранения оплаты труда 35 суток, протезы, билеты на культурные и спортивные мероприятия. Мы ведь в долгу, вот и желаем ветеранам долголетия, которое, правда, оборачивается долготерпением.

Пусть не все ветераны могут выйти из дома, обездвижены, но мысль о том, что им причитается бесплатный проезд на поездах дальнего следования, сама по себе утешительна. Для нас, чей поезд уходит «сегодня и ежедневно». Может, и нас ждет та же счастливая участь перед отходом поезда очень дальнего следования?

Участники нынешних фейсбучных блицкригов, информационных, «кабинетных» и корпоративных войн, мы — потенциальные ветераны послезавтрашнего дня. О дне, когда мы наденем пенсне и выйдем на пенсию, не мешало бы задуматься уже сегодня. Чтоб не пропасть на этом дне. И законотворцам пора бы продумать перечень мер социальной поддержки для нас, потенциальных ветеранов, чтобы ветер у нас в карманах не свистел, как у героини Лии Ахеджаковой, которая под «Небесами обетованными» просила оказать материальную поддержку «жертве коммунистического террора». Терроры приходят и уходят, а терруары не меняются.

Гармонист и солистка поздравляют ветерана с Днем Победы. Фото: РИА Новости

Обмороженные в холодных и терпящие лишения в санкционных войнах, мы, будущие ветераны ВОВЫ, тоже надеемся на снисхождение.

Сколько выпало на нашу долю, столько и должно конвертироваться, ибо жизнь — это гармония, да и баланс лучше тот, что сходится. Скажем, участников культурных войн вокруг памятника на Лубянке надлежит наградить талонами на гранит для их персональных памятников. Борцам с глобальным потеплением — скидку на отопление, а климатическим скептицистам — шалишь, не положено! Тем, кто боролся за свободу художественного жеста и «новые формы» — билеты в театр по нечетным дням, а кто против — туда же по четным.

Пережившим острую пармезанную недостаточность, тем, кто переплачивал за перевес багажа, чтобы накормить своего ближнего, чей дух в теле импортозаместился и стал мироточить пальмовым маслом — скидки в Duty Free и дополнительное багажное место в придачу.

Всем, кто в тяжкую ковидную годину на себе испытал суровый туристический кешбэк, кого отрезало от Турции и кто самоотверженно бросил отпуска в жерло отечественного санаторно-курортного обслуживания, где при заказе чая взимают плату за сахар и лимон, — пожизненное повышение класса обслуживания на авиарейсах (если к тому времени россияне еще смогут легально протискиваться между народами).

Нам, опаленным гендерными междоусобицами, едва не раздавленным в обстрелах «новой этики» и «культуры отмены», нам, осаждавшим стены соцсетей, цензурированным ими же в борьбе против цензуры, ботами битым, троллями стрелянным, осужденным к принудительному кормлению фейкньюс, лишенным личной неприкосновенности за митинги, пережившим плен иллюзий и родовые схватки демократии, раненным в расовых противоборствах на ратном поле патриотизма, обедненным бюджетными ассигнованиями на оборону, покорение Крыма и космоса, нам, промолчавшим и проболтавшим, должна же полагаться хоть какая-то компенсация. Ну хотя бы скидка на мобильный и интернет.

Нам, растратившим словесный патронташ в петициях и коллективных письмах, жалобах и обращениях, — неужели не полагается патронажный уход?

А компенсация жилищно-коммунальных, потому что разве ж это жизнь? «И вечный бой. Покой нам только снится…» — поэтому снотворное нам тоже без рецепта, а успокаивающее в самокрутках только тем, кто боролся за его легализацию в медицинских целях. Рвотное и отхаркивающее не предлагать — мы просто отмотаем назад ленту новостей, точнее, к тому времени — старостей.

Фото: РИА Новости

Жертвы интернет-блокад и артподготовки пропагандистских СМИ, борцы за самоопределение (вплоть до отделения), фронтовики судебных баталий, пикетирующие в пику и пикам вопреки, труженики тыла, мокнущие под «Дождем», знающие, что порой «иностранный агент» из медузоидных — это «свой среди чужих», а секретный агент с крадеными трусами и своим «новичком» — чужой; мы, проходившие часть жизни под масками, но никогда не скрывавшими лиц под «запотевшими забралами», могли бы рассчитывать на адресную помощь от потомков тех, у кого давно уже есть наши адреса и списки посещенных сайтов?

Бывалые и закаленные, мы тоже воюем, отвоевывая свои права и то, во имя чего воевали ветераны самой кровавой войны. Кровь проливается и сегодня, кажется, ее высасывают и пьют, холодные войны теплеют, а ветераны-победители живут хуже проигравших. Не заслужили они, чтобы ими прикрывались вновь. На судах, трибунах и в официальных СМИ.

Победа ведь не средство маскировки, а парад — не доктрина строевого шага всей страны. «На одного линейного дистанции!» — снова огласит Красную площадь, с каймой фан-барьеров, в которых нет никакого фана. Парад, а за ним город, страна, общество, история, память, будущее и другие все еще абстрактные для нас понятия, конкретизации которых так сопротивляются те, кому «сопротивление бесполезно», — кажется, держат дистанцию и равняются на одного линейного. Того и глядишь, сровняют окончательно. Нет, все-таки рано еще в ветераны записываться, повоюем!

Эмилия Деменцова

—