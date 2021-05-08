“Сколько можно мусолить?”: Евгения Лоза осудила сплетни вокруг Павла Прилучного и Агаты Муцениеце

Популярная актриса Евгения Лоза недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась своими взглядами на некоторые аспекты современной жизни. В частности, знаменитость с осуждением отнеслась к сплетням вокруг её коллег по шоубизу – артистов Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Телезвезда, запомнившаяся многим зрителям по сериалу “Закрытая школа”, категорично заявила о неприятии слухов и домыслов вокруг звезд шоу-бизнеса, и в частности – касающихся её коллег по упомянутому телепроекту Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Звездная пара развелась уже больше полугода назад, однако хейтеры до сих пор используют любой повод, чтобы обсудить личную жизнь артистов. “Сколько можно мусолить Агату и Пашу?! Сколько можно высасывать из пальца эти сплетни? Это просто отвратительно! Неужели больше не о чем поговорить?” – возмущенно сокрушалась Лоза. По её словам, недоброжелательные “поклонники” Прилучного с удовольствием смакуют подробности его личной жизни или метаморфозы во внешности. Нередко при этом они проводят визуальное сравнение с его персонажем в сериале “Закрытая школа”, хотя со времени съемок сезона уже минуло почти десятилетие. “Все мы меняемся, ну чуть припух, чуть сдулся. Главное, это обязательно приурочить к разводу. Я не понимаю людей”, – пояснила свою позицию красотка.



Изображение взято с: [email protected]_jenya

К слову, один из вопросов журналистов коснулся личной жизни Евгении Лозы, которую, к слову, она не особенно любит выносить на суд общественности. Артистка в данное время находится в разводе и, по её словам, расставание с бывшим мужем было для неё довольно болезненным. Однако, по мнению телезвезды, в её жизни будет еще немало радостных событий. “Думаю, своего будущего мужа я еще не встретила. А может встретила, но пока не в курсе, что нам суждено быть вместе. Такое тоже бывает”, – резюмировала знаменитость.

Источник: www.starhit.ru