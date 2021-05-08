Врач Серебрянский назвал способы распознать болезни нервной системы по холодным рукам

Врач-терапевт Юрий Серебрянский в рамках интервью рассказал, как по холодным рукам можно распознать заболевания нервной системы. Отмечается, что на данный симптом следует обращать внимание, поскольку он не так прост.

Охлаждение рук является признаком того, что в организме появились определенные проблемы. По словам Серебрянского, этот симптом предупреждает о сегментарном поражении нервной системы. Иногда холодные руки свидетельствуют о поражении центрального отдела. В данном случае конечности являются еще и влажными. Самостоятельно распознать данные патологии не так просто. Врач посоветовал

обратиться в больницу для прохождения МРТ головного мозга.

Вегетативные расстройства могут передаваться по наследству или же являться результатом стресса. Часто они возникают у тех, кого преследуют панические атаки.

Источник: nation-news.ru