 

Пытаются устроить переворот: Мексика упрекает США во вмешательстве во внутренние дела

08.05.2021, 20:26, Разное
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Президент Мексики выступил с критикой действий Вашингтона в международных отношениях. Андрес Мануэль Лопес Обрадор уверен, что США вмешивается во внутренние дела государства, финансируя те, или иные политические силы и объединения.
Давно известно, что Штаты не останавливаются в выборе методов продвижения своих интересов. Так, Вашингтон выделяет громадные суммы для поддержки не только партий, но и разнообразных фондов и объединений в других государствах. О недопустимом вмешательстве во внутренние дела государства накануне заявили власти Мексики.

Лидер страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил с прямыми обвинениями в адрес Вашингтона. Президент заявил, что так называемых «Мексиканцев вместе против коррупции и безнаказанности» спонсируют именно Штаты. Именно эта группа пытается совершить в Мексике переворот, сменив власть насильственным путем.

При этом глава государства напоминает, что подобные действия идут вразрез с общепринятыми принципами взаимоуважения и недопустимостью вмешательства во внутреннюю политику других стран. Кроме того, напрямую запрещено выделять деньги для национальных политических сил внутри страны и согласно мексиканским законам. Руководствуясь этим, МИД Мексики направило официальную ноту протеста к главе Белого дома. Пока ответа от своих американских коллег мексиканские политики не получили.

Источник: rossaprimavera.ru



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