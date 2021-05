Евросоюз получит от Pfizer/BioNTech до 1,8 млрд доз вакцин от коронавируса

“Рада сообщить, что Европейская комиссия только что утвердила контракт на гарантированные 900 млн доз (и еще 900 млн – как один из вариантов) с BioNTech Group и Pfizer на 2021–2023 годы”, – написала она.

Фон дер Ляйен также анонсировала “другие контракты и другие вакцины”.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.

Other contracts and other vaccine technologies will follow.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021

Глава Еврокомиссии отметила, что, получив до 1,8 млрд доз вакцин по новому контракту, Евросоюз “на долгие годы” обеспечит свою готовность к борьбе с коронавирусом.

“Европа останется открытой. Мы продолжим экспорт вакцин, потому что вакцинация – это надежный выход из этой глобальной пандемии”, – подчеркнула фон дер Ляйен.

By securing up to 1.8 billion doses under a new contract with @BioNTech_Group @Pfizer, we are reinforcing our preparedness for the years to come.

And Europe will remain open. We will continue exporting vaccines, because vaccination is the lasting way out of this global pandemic. pic.twitter.com/hHpLUaQZt4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021

Контекст:

Комиссар европейского внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял в апреле, что Еврокомиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС к концу этого лета. В ЕС уверены, что смогут произвести достаточное количество вакцин для достижения коллективного иммунитета в Европе, подчеркнул Бретон. По его словам, во втором квартале в ЕС ожидается поставка более 400 млн доз вакцин от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация в Евросоюзе началась 27 декабря прошлого года. По данным агентства Bloomberg, на 8 мая в странах ЕС сделали почти 168 млн прививок от коронавируса.

В ЕС одобрили для применения вакцины от COVID-19 компаний Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna и Oxford/AstraZeneca.

