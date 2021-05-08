 

Зеленский и президент Латвии подписали декларацию о европейской перспективе Украины

08.05.2021, 20:24, Новости дня
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В этом документе лидеры двух государств “приветствуют значительный прогресс, достигнутый в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поддерживают необходимость его обновления, соглашаются с необходимостью стратегического пересмотра инициативы “Восточное партнерство” и выражают намерение интенсифицировать совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Европейский союз”, сообщили в Офисе президента.

Также два президента отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС. Латвия, согласно документу, поддержит Украину, когда она “будет готова к этому ответственному шагу”.

Декларацию Зеленский и Левитс подписали во время видеоконференции. Президент Украины беседовал с коллегой из Латвии во время в рабочей поездки в Луганскую область.

Контекст:

Латвия стала третьей страной, которая подписала такую декларацию.

С Литвой и Польшей декларации были подписаны в марте и мае, сообщили в ОПУ.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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