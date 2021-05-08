 

Украинец Стаховский в паре с теннисистом из Австралии выиграл второй турнир за две недели

08.05.2021, 20:24, Новости дня
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В финале украино-австралийская пара со счетом 6:3, 6:4 обыграла братьев Ивана и Матея Сабановых из Хорватии.

По пути к финалу Стаховский и Полманс одолели сеяную первой пару из украинца Дениса Молчанова и казахстанца Александра Недовесова – 3:6, 6:1, 10:7.

2 мая Стаховский и Полманс выиграли парный титул на турнире ATP Challenger Tour в чешской Остраве. В финале украинец и австралиец обыграли чехов Патрика Рикля и Эндрю Паульсона со счетом 7:6, 3:6, 10:7.

35-летний Стаховский является первой ракеткой Украины в одиночном разряде и второй (после Молчанова) – в парном. В рейтинге АТР украинец занимает 184-ю строку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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