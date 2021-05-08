 

В Индии зафиксировали новый рекорд суточной смертности от коронавируса

08.05.2021, 20:24, Новости дня
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Это максимальная с начала вспышки в стране суточная смертность от коронавируса. Предыдущий рекорд фиксировали 4 мая (тогда минздрав сообщал о 3780 умерших). 

Общее число летальных случаев превысило в Индии 238 тыс. За последние сутки подтвердили более 401 тыс. новых случаев, общее количество приближается к отметке в 22 млн. 

Рекордный суточный показатель заболеваемости в стране – 414,2 тыс. новых случаев COVID-19 – зафиксировали 6 мая.  

Контекст:

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. Страна 12 апреля вышла на второе место в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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