В Индии зафиксировали новый рекорд суточной смертности от коронавируса

Это максимальная с начала вспышки в стране суточная смертность от коронавируса. Предыдущий рекорд фиксировали 4 мая (тогда минздрав сообщал о 3780 умерших).

Общее число летальных случаев превысило в Индии 238 тыс. За последние сутки подтвердили более 401 тыс. новых случаев, общее количество приближается к отметке в 22 млн.

Рекордный суточный показатель заболеваемости в стране – 414,2 тыс. новых случаев COVID-19 – зафиксировали 6 мая.

Контекст:

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. Страна 12 апреля вышла на второе место в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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