 

Мнение: Обстрел Донецка. 08.05.2021

08.05.2021, 20:12, Разное
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В бандеровский "день памяти и примирения" нацики из ВСУ обстреляли окраины Донецка, уничтожив жилой дом и еще несколько строений повредив. Одно из попаданий пришлось на площадку детского сада.
Лишние напоминание о том, что если немецкий нацизм был побежден 76-лет назад, то украинский нацизм до сих пор здравствует.

PS. Также сегодня в ДНР прошли праздничные мероприятия на Саур-Могиле.

Праздник людей, у которых нет ничего общего с бандеровской Украиной.

Источник: Colonel Cassad



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