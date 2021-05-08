Мнение: Обстрел Донецка. 08.05.2021

В бандеровский "день памяти и примирения" нацики из ВСУ обстреляли окраины Донецка, уничтожив жилой дом и еще несколько строений повредив. Одно из попаданий пришлось на площадку детского сада.

Лишние напоминание о том, что если немецкий нацизм был побежден 76-лет назад, то украинский нацизм до сих пор здравствует.

PS. Также сегодня в ДНР прошли праздничные мероприятия на Саур-Могиле.

Праздник людей, у которых нет ничего общего с бандеровской Украиной.

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