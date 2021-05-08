Латвия назвала Вторую мировую «чужой» войной

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Вторая мировая война была «чужой», поскольку республика не принимала в ней участие. Он добавил, что разгром нацизма «не принес освобождения» стране.

«8 мая мы поминаем жертв Второй мировой войны. Латвия не принимала участие во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв», – цитирует РИА «Новости» Летвиса.

Он также отметил, что для Латвии разгром нацизма «не принес освобождения». «Нам эта дата освобождение не несет, но мы солидарны и радуемся вместе с датчанами, норвежцами, нидерландцами, бельгийцами, французами и другими народами Европы, которым эта дата несет освобождение. К сожалению, мы помним и то, что в Латвии одна оккупационная власть с окончанием войны была сменена другой», – сказал президент Латвии.

Латвия настаивает, что с 1940-го по 1991-й годы была оккупирована СССР. Часть латвийских политиков считают, что 9 мая не принесло освобождения Латвии, а стало продолжением советской оккупации республики. Руководство РФ неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи.

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