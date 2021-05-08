В Брюсселе сообщили, что на саммите ЕС не обсуждали Россию

Лидеры Евросоюза на завершившемся неформальном саммите в Порту (Португалия) не обсуждали тему отношений с Россией, поскольку она запланирована на следующем заседании ЕС, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

«Дискуссии о РФ не было, поскольку она запланирована на следующем заседании Европейского совета (саммите ЕС в Брюсселе 25 мая – прим. ВЗГЛЯД) и в Совете ЕС [на уровне глав МИД 10 мая]», – сказал источник ТАСС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры Евросоюза рассмотрят на саммите 25 мая политику в отношении РФ и тему Brexit.

Напомним, 30 апреля РФ объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в РФ Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями.