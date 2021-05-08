Рогозин пообещал запустить портреты ветеранов на Марс

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил журналистам о намерении принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн».

По его словам, он уже загрузил портреты воевавших родственников на сайт и с нетерпением ждёт прямой трансляции.

Топ-менеджер выразил надежду, что после окончания пандемии любимая акция большинства россиян вернётся к традиционному формату и шествия «Бессмертного полка» вновь пройдут по улицам российских и зарубежных городов. В недалёком будущем такие мероприятия, по его мнению, могут состояться и на других планетах Солнечной системы.

– Как вы знаете, в наших планах не только полёт, но и освоение Марса. Я не гарантирую, что вот к 2030 году на Марсе будут яблони цвести или жить люди, но шествие «Бессмертного полка» мы организовать можем или необязательно шествие. Например, можно загрузить портреты ветеранов в капсулу и отправить на эту далёкую планету. Пусть представители других цивилизаций тоже знают о подвигах наших предков, – заявил он.

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