Размещать материалы в социальных сетях смогут только члены Союза блогеров

С 1 января 2022 года размещать посты в социальных сетях получат право только граждане, состоящие в Союзе блогеров России (СБР).

– Ещё в средние века контроль за качеством продукции и работниками обеспечивали специальные союзы — гильдии. И эта система эффективно работало несколько столетий. Как вы все хорошо знаете, цензура в России запрещена и государство не планирует вводить какие-либо ограничения свободы слова. Но к нам постоянно обращаются обеспокоенные граждане, которые указывают на недобросовестных блогеров, которые явно злоупотребляют своим правом публично выражать своё мнение. Поэтому мы приняли решение создать саморегулируемую организацию Союз блогеров России, которая будет осуществлять контроль соблюдения законодательства в сети Интернет и особенно в социальных сетях. Это будет абсолютно добровольное объединение, но с 1 января будущего года публиковать какие-либо материалы в социальных сетях смогут только члены организации, – заявила председатель СБР Ирина Яровая.

Членом нового союза сможет стать любой совершеннолетний гражданин РФ, но для вступления в СБР будет необходимо подтвердить свою личность на портале «Госуслуги».

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