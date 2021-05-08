Гуаша, роллер и прочие бьюти-гаджеты: что из этого вам действительно пригодится

Современные девушки готовы каждое утро тратить на свой уход по 10 минут и хотят знать, как именно можно провести это время с максимальной пользой для себя. Конечно, бывают целые бьюти-дни, когда мы делаем маску за маской, расслабляемся, ухаживаем за телом, лицом, кожей, волосами. Но сегодня мы поговорим о том, как в будний день, когда у вас полно забот, не забыть о бьюти-рутине и провести ее с максимальной пользой и эффектом.

Итак, домашние гаджеты для ухода за собой приобретают с каждым днем все большую и большую популярность.

Роллеры

Стальные неинвазивные роллеры используются либо для разогрева кожи во время самомассажа, либо для избавления от отеков. Рекомендую использовать такой роллер каждое утро поверх тканевой маски. Маска питает и увлажняет кожу, а роллер, во-первых, очень хорошо разогревает кожу, во-вторых, помогает маске лучше впитаться и, наконец, роллер достаточно глубоко прорабатывает мышцу, за счет чего стимулирует ее правильную работу.

Роллер не следует использовать если кожа очень чувствительна.

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Нефритовые роллеры обычно рекомендуют использовать в качестве средства, помогающего избавиться от отеков, однако по моим наблюдениям вывести лишнюю жидкость намного эффективнее помогает камень Гуаша.

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Камень Гуаша

Самый мой любимый бьюти-гаджет на планете. Если вы думаете, с чего начать свое знакомство с домашними гаджетами – не думайте и заказывайте его. Гуаша помогает избавиться от отеков, скульптурирует лицо и правильно работает с уже разогретыми пластичными мышцами. Камень Гуаша невозможно использовать неправильно – анатомически верная форма позволяет не допустить ошибку и всегда сделать движение полезным.

При выборе камня стоит обратить внимание на его форму. Для самомассажа идеально подходит форма сердца. Выемка в камне поможет сделать выразительные скулы и четкий овал лица.

Сегодня на рынке существуют Гуаша из самых разнообразных материалов. Мой фаворит – камень из медицинской стали. Его необходимо хранить в холодильнике и использовать по утрам в качестве противоотечной артиллерии. После тренировки на лице не остается ни капли лишней жидкости. Также приятен для использования нефритовый камень.

Еще один плюс Гуаша в том, что не существует противопоказаний к его использованию. Если ваша кожа очень чувствительна – делайте упражнения с чуть меньшим давлением, в остальных случаях нажатие на камень должно быть сильное. Только сильное нажатие поможет про скульптурировать лицо, про тонизировать мышцы и добиться желаемого результата.

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Микротоки

Домашняя микротоковая терапия – это продвинутый уровень ухода за собой вне косметологического кабинета. Под действием микротоков мышца сокращается, прокачивается, плюс аппарат помогает нормализовать метаболические процессы в клетках кожи, а соответственно, улучшить питание кожи.

Будьте осторожны и используйте микротоки не чаще одного раза в неделю и не более 10 минут. При более частом использовании можно перегрузить мышцы.

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Важно также не забывать о правильно подобранных средствах, поверх которых мы используем гаджеты. Если роллер и микротоки мы можем использовать поверх тканевой маски, то перед использованием камня гуаша необходимо нанести массажное средство на лицо. Следует выбирать продукты с минимальным содержанием масел, чтобы исключить высыпания и не забивать поры. Если средство вы еще не приобрели, а начать применять гаджеты хочется уже сейчас – используйте свой дневной крем. Он хорошо знаком вашей коже и точно не подведет.