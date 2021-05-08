Разложение отходов жизнедеятельности и какой вред они наносят экологии

Каждый день обыватели наполняют свои мусорные ведра массой различных отходов или выбрасывают мусор, выходя на прогулку в лес, на берег моря и другие места отдыха. Почти все, так или иначе вносят свою лепту в находящуюся в плачевном состоянии экологию. Виной тому служит неосознанное отношение к утилизации отходов жизнедеятельности.

Однако поменять свой взгляд на отношение к потреблению никогда не поздно. Можно начать с того, чтобы узнать поподробнее о видах отходов и о том сколько вреда они могут нанести природе. Какие из них считаются наиболее опасными и течении какого времени они способны разлагаться без должных работ по утилизации и переработки. Некоторые виды отходов, а именно органические, начиная гниение, выделяют неприятный запах. Эта среда благоприятна для размножения множества вредных микробов, которые оказывают негативное влияние на состояние окружающей среды. Если просто начать выбрасывать органические отходы, необходимо помнить, что их запах способен привлекать диких животных. Остатки гниющего органического мусора могут стать для них причиной серьезного отравления. Срок разложения такого мусора от 10 дней до 1 месяца.

Далее макулатура. Масса журналов, газет, тетрадок, куча простой бумаги для принтера, виды картона и другие — эти отходы считаются неопасными. Однако нанесение вреда природе оказывают краски и большое количество ламинирующих, клеящих и прочих веществ, присутствующих в полиграфии. Их время разложения от 2 недель до 5 лет.

Пластиковые отходы в наибольшей степени виновны в нанесении огромного вреда окружающей среде и разлагаются без утилизации и переработки — более 200 лет.

Стеклянные бутылки, упаковка с содержанием металлов, керамика и прочее может пролежать в земле до 1000 лет. На протяжении долгого времени экологи не устают напоминать, что природа заслуживает более бережного отношения.

Источник: magadanmedia.ru