 

Разложение отходов жизнедеятельности и какой вред они наносят экологии

08.05.2021, 19:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Каждый день обыватели наполняют свои мусорные ведра массой различных отходов или выбрасывают мусор, выходя на прогулку в лес, на берег моря и другие места отдыха. Почти все, так или иначе вносят свою лепту в находящуюся в плачевном состоянии экологию. Виной тому служит неосознанное отношение к утилизации отходов жизнедеятельности.
Однако поменять свой взгляд на отношение к потреблению никогда не поздно. Можно начать с того, чтобы узнать поподробнее о видах отходов и о том сколько вреда они могут нанести природе. Какие из них считаются наиболее опасными и течении какого времени они способны разлагаться без должных работ по утилизации и переработки. Некоторые виды отходов, а именно органические, начиная гниение, выделяют неприятный запах. Эта среда благоприятна для размножения множества вредных микробов, которые оказывают негативное влияние на состояние окружающей среды. Если просто начать выбрасывать органические отходы, необходимо помнить, что их запах способен привлекать диких животных. Остатки гниющего органического мусора могут стать для них причиной серьезного отравления. Срок разложения такого мусора от 10 дней до 1 месяца.

Далее макулатура. Масса журналов, газет, тетрадок, куча простой бумаги для принтера, виды картона и другие — эти отходы считаются неопасными. Однако нанесение вреда природе оказывают краски и большое количество ламинирующих, клеящих и прочих веществ, присутствующих в полиграфии. Их время разложения от 2 недель до 5 лет.

Пластиковые отходы в наибольшей степени виновны в нанесении огромного вреда окружающей среде и разлагаются без утилизации и переработки — более 200 лет.

Стеклянные бутылки, упаковка с содержанием металлов, керамика и прочее может пролежать в земле до 1000 лет. На протяжении долгого времени экологи не устают напоминать, что природа заслуживает более бережного отношения.

Источник: magadanmedia.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / «Я переспал со всеми»: Артем Карокозян рассказал о своих курортных романах

28.09 / Мнение: Почему учёные степени присуждают гомеопатам

16.04 / «Левада»: треть жителей России уверена, что конфликт вокруг Донбасса затянется на долгие годы.

22.03 / Мнение: Эталонный губернатор

21.02 / Сын Тимати показал, как Анастасия Решетова ходит на каблуках

28.02 / В Израиле обнаружили доказательства существования библейского пророка Иеремии

19.02 / Мнение: В России такие проблемы, что США и не снилось! Скушали, ватнички?

09.10 / Аномальная жара на 30% увеличила скорость таяния вечной мерзлоты в Арктике

20.02 / Генерал Липовой: Россия ждет от Украины только пакости и провокации

11.02 / Ученые: Активный источник тепла растапливает ледники Антарктиды изнутри

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика