Онколог Нурсеитов назвал основные причины развития рака печени

Врач-онколог Ильяс Нурсеитов назвал основные причины развития рака печени. По его словам, снизить риск появления опасных новообразований можно посредством отказа от ряда продуктов питания и вредных привычек.

В основном рак печени развивается на фоне цирроза, а также гепатитов В и С. При злоупотреблении лекарственными средствами возникает токсический гепатит. К появлению онкологии приводит регулярное поглощение канцерогенов, хронические желчекаменные болезни и паразитарные недуги. Статистика показывает, что примерно 80% больных раком печени имели вирусный гепатит.

Врач посоветовал отказаться от чрезмерного употребления спиртных напитков. К тому же важно своевременно делать прививки от гепатита В и С. Хотя бы раз в год рекомендуется проходить профосмотр у лечащего врача.

Одним из основных факторов развития рака печени является ожирение. К набору лишних килограммов приводит неправильное питание и малоподвижный образ жизни. По словам доктора, необходимо отказаться от жарки продуктов на открытом огне и поедания переработанного мяса.

Источник: riafan.ru