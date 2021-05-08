Богдан Безпалько: США без включения Украины в НАТО могут подобраться к границам России

Член Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько высказался относительно планов США и НАТО относительно Киева. По его мнению, Вашингтон способен подобраться к границам РФ даже без включения Украины в Североатлантический альянс.

США постоянно стремятся укрепить свое влияние на все регионы мира. В том числе продвижением своих интересов через Североатлантический альянс. О намерениях вступления в военное объединение упорно твердят новые власти Украины. Однако эти планы, уверены большинство политических экспертов, не сбудутся еще очень долго. Но и без этого, уверен Богдан Безпалько, Член Совета при президенте по межнациональным отношениям, США представляют угрозу для России.

К ее границам Вашингтон может подобраться, не принимая в НАТО Украину. Даже на фоне грядущей встречи Джозефа Байдена с Владимиром Путиным риторика американского политикума не изменилась. При этом Безпалько напоминает, что сами США не могут единолично решать вопрос нового членства в Альянсе. Поэтому результат последнего общения американских политиков с Владимиром Зеленским показывает, что Киеву путь в НАТО заказан. Любые формулировки наподобие «плана действий», «восточного партнерства» или программы «путь на восток», по сути, являются завуалированным отказом.

Однако нельзя забывать, напоминает политик, что Штаты и далее не собираются отказываться от своих попыток подобраться ближе к границам РФ. И для этого им абсолютно не нужна Украина. Из-за этого Москве необходимо все так же быть наготове, чтобы предвидеть наперед возможные провокации.

Источник: riafan.ru