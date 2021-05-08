Меркель выступила против отказа от патентов на вакцины от коронавируса

Отвечая на вопрос о готовности Европейского союза обсудить предложение США об отказе от патентов, Меркель заявила, что это приведет к тому, что качество препаратов не будут контролировать.

Аргументируя свою точку зрения, канцлер отметила, что производители вакцин смогут модифицировать препараты для использования для новых штаммов коронавируса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В марте 2021 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал производителей вакцин против коронавируса отказаться от патентов. По его мнению, это необходимо для обеспечения вакцинации всего населения. Глава организации отметил, что отказ от патентов позволит странам производить и продавать дешевые копии вакцин, изобретенных в других странах.

По состоянию на 8 мая в мире сделали, по данным агентства Bloomberg, более 1,25 млрд прививок от коронавируса, однако большое количество вакцин смогли зарезервировать именно богатые страны.

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