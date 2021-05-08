“Жаль, мог бы и объяснить”. Стерненко и Береза говорят, что Лещенко забанил их после вопроса о выступлении жены в Москве

Стерненко интересовался, Топольская улетела в Москву одна или с супругом.

Лещенко в ответ, по словам активиста, забанил его в Facebook.

“Жаль, мог бы и объяснить, почему его жена ездит развлекать оккупантов во время войны”, – отметил Стерненко и призвал пользователей задать подобный вопрос Лещенко.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3007324832877179

В комментариях к посту экс-нардеп Борислав Береза написал, что тоже задаст такой вопрос.

“Лещенко, подскажи, пожалуйста, твоя жена Анастасия Топольская, которая сейчас выступает в Москве, полетела туда сама или вместе с тобой? Или во имя бабла ты готов поддержать что угодно? Сергей, если тебя насильно вывезли и держат в заложниках, то моргни три раза левым глазом и подпрыгни”, – обратился он к бывшему парламентарию.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6155758777783510

Через час Береза обновил свой пост, уточнив, что Лещенко заблокировал и его.

“Будете сейчас смеяться, но после моего вопроса Серожа не ответил, а меня забанил. Поделитесь моим постом и задайте ему этот вопрос пожалуйста. И не забудьте его тегнуть. Серожа должен стать сегодня популярным”, – добавил Береза (орфография сохранена).

Глава общественной организации “Фонд национальных стратегий” Тарас Березовец считает, что Лещенко “оказался человеком тонкой душевной организации и не вынес вопроса”, касающегося его супруги, “и превентивно самозабанился”.

“Запомним его таким молодым и дерзким”, – добавил он.

https://www.facebook.com/taras.berezovets/posts/4537271592969474

К флешмобу присоединилась также экс-нардеп Виктория Войцицкая.

“А для тебя выступление жены в Москве на восьмом году войны России против Украины как, норм?” – обратилась она к Лещенко.

https://www.facebook.com/voytsitska/posts/10158653429643710

Сам член насбовета “Укрзалізниці” пока не отреагировал на обращения.

Контекст:

Об отношениях Лещенко и Топольской, известной исполнительницы электронной музыки DJ Nastya, стало известно в июле 2016 года. В сентябре 2016 года нардеп заявил, что впереди свадьба, которая пройдет “по высшим стандартам”.

В сентябре 2017 года они поженились.

В 2018 году Лещенко в интервью главреду издания “ГОРДОН” Алесе Бацман рассказал, что одна сестра его супруги живет в Донецке, другая – в Крыму, а отец – в Луганской области на оккупированной территории.

В конце 2019 года бывшего нардепа Лещенко назначили членом наблюдательного совета “Укрзалізниці”.

Топольская выступит сегодня в ночном клубе Mutabor в Москве с новым проектом под псевдонимом Sheis. В анонсе указано, что мероприятие начнется 8 мая в 23.00 и продлится 33 часа. Билет стоит 1800 руб. (около 700 грн). На странице фестиваля Horovod в Facebook отмечается, что организаторами являются квир-объединения Popoff Kitchen (Москва) и Veselka (Киев).



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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