Мужчину обокрали на 150 тыс. рублей в московском храме

Документы, два телефона, банковские карты украли у мужчины в Москве в православном храме, ущерб превысил 150 тыс. рублей.

Обворовали мужчину на улице Большая Ордынка. По его словам, украли личные вещи из сумки, в том числе два телефона, документы и банковские карты. Общий ущерб, по оценке пострадавшего, превысил 150 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МВД. Уточняется, что обворовали мужчину в одном из московских храмов.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили несколько культовых предметов из храма на северо-западе Москвы на улице Саломеи Нерис.