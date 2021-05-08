 

Мужчину обокрали на 150 тыс. рублей в московском храме

08.05.2021, 19:14, Новости дня
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Документы, два телефона, банковские карты украли у мужчины в Москве в православном храме, ущерб превысил 150 тыс. рублей.

Обворовали мужчину на улице Большая Ордынка. По его словам, украли личные вещи из сумки, в том числе два телефона, документы и банковские карты. Общий ущерб, по оценке пострадавшего, превысил 150 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МВД. Уточняется, что обворовали мужчину в одном из московских храмов.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили несколько культовых предметов из храма на северо-западе Москвы на улице Саломеи Нерис.



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