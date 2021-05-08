 

Посол РФ в ФРГ назвал сроки завершения «Северного потока – 2»

08.05.2021, 19:14, Новости дня
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Посол РФ в Германии Сергей Нечаев выразил надежду на то, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено до выборов в Бундестаг, которые пройдут в сентябре.

«Сейчас особенно важны погодные условия. Мы сможем быстрее вести работы, если погода улучшится», – сказал дипломат в эфире радиостанции Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает РИА «Новости».

Нечаев также отметил, что решения, связанные с судьбой проекта, на данный момент принимаются европейской стороной.

«Мы сотрудничаем с Германией в сфере поставок газа уже более пятидесяти лет, и оно продолжалось даже в худшие времена холодной войны. И теперь возник вопрос: хотим ли мы похоронить 10 млрд евро на дне океана?» – подытожил он.

3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2».

При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая.

Напомним, в МИД РФ заявляли, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Тем временем судно-трубоукладчик «Академик Черский» в конце апреля приступило к укладке газопровода в территориальных водах Дании.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вокруг проекта «Северный поток – 2» много спекуляций, но это попытка недобросовестной конкуренции.



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