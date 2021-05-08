Путин заявил об укреплении российской военной базы в Таджикистане

Президент Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что РФ работает над укреплением 201-й военной базы в Таджикистане.

Как подчеркнул Путин, РФ также работает над укреплением таджикских Вооруженных сил. По данному направлению у Москвы и Душанбе существует совместная работа, рассчитанная на несколько лет программа, информирует «Интерфакс».

Кроме того, глава государства подчеркнул, что со стороны РФ будет делаться все для своевременного выполнения этой программы.

Российская 201-я военная база в Таджикистане – крупнейший военный объект РФ за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Ранее российский лидер на встрече в Москве с Рахмоном обратил внимание на тему трудовых мигрантов, назвав ее важной.