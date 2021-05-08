 

Посольство КНР наградило авторов паблика «Компартия Китая» путёвками в санаторий

08.05.2021, 19:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

21-летний Денис Петренко и 26-летний Алексей Мамонов, создатели интернет-сообщества «Компартия Китая», были доставлены в посольство КНР в Москве, где им вручили благодарственные грамоты за укрепление русско-китайской дружбы. Посол Вэй Жао наградил их путёвками в закрытый санаторий в Сицзян-Уйгурском автономном округе, куда молодые люди отправились в багажнике посольского автомобиля.

Россияне получили право бесплатного проживания на территории санатория сроком на 9 лет, в течение которых им будет предоставлено бесплатное питание, возможность заниматься физическими упражнениями и бесплатное ознакомление с идеологией КПК. В этот период у них будет возможность пообщаться с настоящими членами китайской Компартии, а по выходу из мест отдыха они смогут получить китайский вид на жительство и получить партбилеты. Дипломат выразил надежду, что вскоре путёвки в санаторий смогут получить и все активные члены таких сообществ.

– Мы очень довольны тем, как образ простого рабочего Ивана из г. Тверь, который восхищается успехами Китая, полюбился русским. В 90-е подростки хотели быть Суперменом и Бэтменом, но сегодня они хотят быть похожи на великого лидера Си Цзиньпина. Это достойный пример для подражания, и наше сердце преисполняется радостью, когда мы видим сотни таких Иванов в комментариях к сообщениям американской пропаганды. Сицзян очень обширен, там хватит санаториев для награждения всех таких комментаторов, – рассказал посол Вэй Жао.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.09 / Журналист назвал главную ошибку Лукашенко: Неадекватно оценивает реальность

02.04 / Ученые: Ранний завтрак снижает риск развития диабета

28.04 / Мнение: Завершая тему Долиной

11.02 / В «Секрете на миллион» Регина Мянник прокомментирует отношения с Маратом Башаровым

24.01 / Мнение: Нелюдь в погонах

08.04 / Мнение: Базовый доход в РФ, норма эксплуатации в СССР и успехи в РИ

25.02 / В РПЦ высказались о памятнике на Лубянке

23.10 / Может ли витамин D защитить от сахарного диабета 2 типа?

26.10 / Скандальный блогер обвинила друга-гея в изнасиловании

14.12 / Мнение: На волнах санитарного маразма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика