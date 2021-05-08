Посольство КНР наградило авторов паблика «Компартия Китая» путёвками в санаторий

21-летний Денис Петренко и 26-летний Алексей Мамонов, создатели интернет-сообщества «Компартия Китая», были доставлены в посольство КНР в Москве, где им вручили благодарственные грамоты за укрепление русско-китайской дружбы. Посол Вэй Жао наградил их путёвками в закрытый санаторий в Сицзян-Уйгурском автономном округе, куда молодые люди отправились в багажнике посольского автомобиля.

Россияне получили право бесплатного проживания на территории санатория сроком на 9 лет, в течение которых им будет предоставлено бесплатное питание, возможность заниматься физическими упражнениями и бесплатное ознакомление с идеологией КПК. В этот период у них будет возможность пообщаться с настоящими членами китайской Компартии, а по выходу из мест отдыха они смогут получить китайский вид на жительство и получить партбилеты. Дипломат выразил надежду, что вскоре путёвки в санаторий смогут получить и все активные члены таких сообществ.

– Мы очень довольны тем, как образ простого рабочего Ивана из г. Тверь, который восхищается успехами Китая, полюбился русским. В 90-е подростки хотели быть Суперменом и Бэтменом, но сегодня они хотят быть похожи на великого лидера Си Цзиньпина. Это достойный пример для подражания, и наше сердце преисполняется радостью, когда мы видим сотни таких Иванов в комментариях к сообщениям американской пропаганды. Сицзян очень обширен, там хватит санаториев для награждения всех таких комментаторов, – рассказал посол Вэй Жао.

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