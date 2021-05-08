Мнение: Как изобразить бронзовую статую с помощью камня

Это камень: "Дорифор" (торс). 1 век н.э. Уффици.

Одна из крупнейших трагедий античного искусства состоит в том, что большинство великих греческих скульпторов, известных нам по именам (Поликлет, Пракситель и проч.) специализировались именно на бронзовых статуях. А это это ценный материал, всегда первым идущий на переплавку. Поэтому работы этих великих мастеров до нас в подлинниках не дошли: оригиналы были переплавлены варварами и христианами и пошли на всякие полезные в быту предметы. Те немногие древние металлические статуи, которые сегодня можно увидеть, в основном найдены в Помпеях (их не успели переплавить по объективным причинам), подняты со дна морского, как жертвы кораблекрушений, или были закопаны в землю для сохранности в очень ранний период.

Мраморные копии, снятые с тех исчезнувших статуй, не совершенны. В том числе, потому что материал ведет себя по-разному: мраморного человека надо подпирать сбоку пенечком, столбиком, а бронзовый держался за счет собственного веса без подпорок. Когда сморите на мраморную статую и видите там подпорку, пытайтесь ее всегда мысленно убирать. Поэтому так хороши реконструкции "Дорифора" и "Диадумена" из ГМИИ: проф Цветаев заказал слепки-коллажи, убрав поздние доделки и постаравшись восстановить первоначальную форму статуй Поликлета. Кроме того, эти слепки не белые, а черного цвета, что имитирует их первоначальный бронзовый облик.

Слева: античная мраморная копия с "Дорифора", справа — вариант реконструкции Цветаева



Эта проблема, судя по всему, волновала и античных коллекционеров. Неизвестно, насколько качественными были бронзовые копии, которые делались для них, не было ли утрачено мастерство литья. По мраморным статуям мы знаем, например, что копиисты были самого разного уровня, вплоть до самого кондового. (Мраморные статуи тоже уничтожали, пережигали на известь и проч. Но их тупо больше было изначально).

Видимо, поэтому изредка среди античных памятников попадаются каменные статуи, выполненные из материала, внешне похожего на бронзу.

Камень называется "базанит", он близок привычному нам базальту. Это вулканическая порода, очень плотная.

"Дорифор" из Уффици



Проблема переплавки металлических статуй тогда не стояла так остро, и очевидно, что этот камень тверже мрамора, и заказать копию в нем было намного дороже. Однако люди шли именно этим путем почему-то.

Достать этот камень было тоже недешево. Торс из Уффици высечен из базанита, который был добыт в египетском месторождении Wadi Hammamat . "Этот особый тип камня из восточной пустыни Египта был довольно популярен для использования в скульптуре в ранний период имперского Рима. То, как выглядела его полированная поверхность, сделало его популярным при воспроизведении знаменитых бронзовых шедевров классической Греции. И поэтому базанит использовался для создания статуй редкого совершенства и качества, которые из-за их чрезвычайно высокой стоимости предназначались только для высокопоставленных лиц". (источник)

Эти карьеры в Вади Хаммамат примечательны тем, что очень древние: они упоминаются на самой ранней известной геологической карте (ныне хранящейся в Египетском музее в Турине), составленной для Рамзеса IV в двенадцатом веке до нашей эры. (источник)

А вот еще пишут про римлян: "Использование базанита, твердого темного камня, который добывали в Египте, где он считался священным, можно рассматривать как указание на римское господство в Египте". (источник)

Вот еще несколько скульптур, изваянных из этого материала. Насколько я вижу, особенно он был выигрышным для изображения накаченного пресса.

"Геркулес", 2 век до н.э. Национальная галерея Пармы



Сравните с тем, как использовали этот же камень египтяне. Никакого толку от "металлического" блеска!

Сфинкс фараона Амасиса, 26-я династия, 6 в. до н.э. Капитолийские музеи



"Вакх с фавном", 2 в. до н.э, Парма



Это уже, насколько я вижу, не копии греческих, а самобытные римские работы.

"Геркулес-ребенок", Капитолийские музеи



"Лев", 1 век н.э. Шар – из мрамора, реставрации 16 века (?). Лувр



Купидон на дельфине (статуя Венеры, которую он сопровождал, утрачена). Ок. 50 н.э. Британский музей



Голова священника, 100-30 гг. до н.э. Птолемеевский Египет. Британский музей (другие ракурсы)





Далее априори не копии греческого.

Бюст Юлия Цезаря (Уффици)



Ливия Друзилла (Лувр)



А вот для сравнения, как эта же голова выглядит в другом материале (слепок в ГМИИ)



Германик из Британского музея. О том, почему у него на лбу вырезан крест, я рассказывала тут.



A Roman man, possibly Mark Antony (Marcus Antonius), basalt or basanite, Ptolemaic dynasty, late 1st century BC – early 1st century AD, Roman Kingston Lacy (источник)



Мальчик в тоге, 1 век, Уффици



Агриппина Младшая (Ny Carlsberg Glyptothek)



Агриппина Младшая (Centrale Montemartini)



Шершавый материал — это реконструкция утрат.