 

Где обучалась Тихановская: Политолог раскрыл малоизвестный факт из биографии белорусской оппозиционерки

08.05.2021, 18:38, Разное
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Политолог раскрыл причины лояльного отношения к Светлане Тихановской со стороны Запада. Причина этого кроется в одном из самых малоизвестных фактов из ее жизни и ее спецподготовке.
После президентских выборов в Белоруссии о своих претензиях на триумф в них заявила Светлана Тихановская. При этом согласно официальным результатам, лидерство снова досталось главе страны Александру Лукашенко. Однако Запад отказался признавать его победу, представители США и Евросоюза открыто поддержали Тихановскую. Политолог Юрий Самонкин пояснил об основаниях такого отношения к ней.

Протестные настроения в Минске первыми поддержали в Польше и Литве, и причина в этом совсем не в политической плоскости. Прибалтийские республики попросту стремятся уничтожить в Белоруссии конкурента, например, атомную электростанцию. Вместе с польскими политиками, они стремятся вернуть себе территории, которые когда-то были частью Великого Литовского княжества. Самонкин уверен, что факт, скрываемый Тихановской, состоит в том, что она проходила обучение в западных спецслужбах. Официальная биография Светланы Тихановской и не скрывает ее работу переводчицей в зарубежных организациях, например ирландской Chernobyl Life Line.

Стоит напомнить, что недавно суд в Гомеле осудил четырех сторонников Тихановской к лишению свободы. При этом и сама бывшая претендентка является фигуранткой сразу нескольких уголовных дел. Более того, ее имя уже внесено службами безопасности государства в список лиц, чья деятельность приравнивается к террористической. Однако западные кураторы, приютившие экс-политика, отказываются выдавать ее по требованию Белоруссии.

Источник: newinform.com



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