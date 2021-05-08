Бородина резко высказалась по поводу экстренной операции Бузовой

Ксения Бородина резко высказалась по поводу экстренной операции, которую на днях перенесла Ольга Бузова. Она не понимает, как можно хайпить на пустом месте. К тому же ведущая «Дома-2» успела добавить, что так не поступает.

5 мая Ольга Бузова была экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, где ее прооперировали. Больше суток ведущая не выходила на связь в социальных сетях, заставив поклонников переживать. Затем артистка записала одну «Историю», заявив, что находится в реанимации. Бузова тяжело отходить от наркоза, постоянно плачет, у нее нет сил.

Ксения Бородина сейчас находится на отдыхе в ОАЭ. Она отметила, что для нее является странной ситуация, когда люди пытаются пиариться на пустом месте. Бородина приходит в ужас, наблюдая за тем, как на пустом месте разыгрывается столько трагизма.

Сама же Ольга Бузова написала пост в социальной сети Instagram о случившемся. Она поблагодарила фолловеров за поддержку, но не стала называть свой диагноз, поскольку с недавнего времени является суеверной. В «Историях» ведущая постоянно жалуется на самочувствие и отсутствие аппетита, показывает, как ей ставят уколы и капельницы.

Источник: news.ru