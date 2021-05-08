 

Бородина резко высказалась по поводу экстренной операции Бузовой

08.05.2021, 18:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ксения Бородина резко высказалась по поводу экстренной операции, которую на днях перенесла Ольга Бузова. Она не понимает, как можно хайпить на пустом месте. К тому же ведущая «Дома-2» успела добавить, что так не поступает.
5 мая Ольга Бузова была экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, где ее прооперировали. Больше суток ведущая не выходила на связь в социальных сетях, заставив поклонников переживать. Затем артистка записала одну «Историю», заявив, что находится в реанимации. Бузова тяжело отходить от наркоза, постоянно плачет, у нее нет сил.

Ксения Бородина сейчас находится на отдыхе в ОАЭ. Она отметила, что для нее является странной ситуация, когда люди пытаются пиариться на пустом месте. Бородина приходит в ужас, наблюдая за тем, как на пустом месте разыгрывается столько трагизма.

Сама же Ольга Бузова написала пост в социальной сети Instagram о случившемся. Она поблагодарила фолловеров за поддержку, но не стала называть свой диагноз, поскольку с недавнего времени является суеверной. В «Историях» ведущая постоянно жалуется на самочувствие и отсутствие аппетита, показывает, как ей ставят уколы и капельницы.

Источник: news.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.01 / Анна Заворотнюк: «В детстве я была самой настоящей пацанкой»

03.04 / Прогулка по бывшей резиденции Меган и Гарри: опубликованы новые портреты Елизаветы II и принца Чарльза к Пасхе

18.02 / Мнение: Последствия взрывов на КПП “Ислам-Кала”

26.09 / В Нью-Йорке установлен памятник первому чернокожему космонавту Луи Армстронгу

17.04 / “Спрос на них будет расти”: Ученый рассказал о космических профессиях будущего

02.11 / Инфекционист обозначил пик пандемии коронавируса в России

01.10 / Анна Калашникова похвасталась серьгами от бойфренда за 15 млн рублей

05.10 / Диетологи из Испании опровегли мифы о вреде кофе

04.10 / Обновление компьютерной версии Telegram получило новые полезные функции

23.07 / В Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Трампом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика