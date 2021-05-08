Бородина резко высказалась по поводу экстренной операции Бузовой
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Ксения Бородина резко высказалась по поводу экстренной операции, которую на днях перенесла Ольга Бузова. Она не понимает, как можно хайпить на пустом месте. К тому же ведущая «Дома-2» успела добавить, что так не поступает.
5 мая Ольга Бузова была экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, где ее прооперировали. Больше суток ведущая не выходила на связь в социальных сетях, заставив поклонников переживать. Затем артистка записала одну «Историю», заявив, что находится в реанимации. Бузова тяжело отходить от наркоза, постоянно плачет, у нее нет сил.
Ксения Бородина сейчас находится на отдыхе в ОАЭ. Она отметила, что для нее является странной ситуация, когда люди пытаются пиариться на пустом месте. Бородина приходит в ужас, наблюдая за тем, как на пустом месте разыгрывается столько трагизма.
Сама же Ольга Бузова написала пост в социальной сети Instagram о случившемся. Она поблагодарила фолловеров за поддержку, но не стала называть свой диагноз, поскольку с недавнего времени является суеверной. В «Историях» ведущая постоянно жалуется на самочувствие и отсутствие аппетита, показывает, как ей ставят уколы и капельницы.
Источник: news.ru
Смотреть комментарии → Комментариев нет