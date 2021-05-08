Назван бесплатный метод восстановления обоняния после коронавируса

Медики назвали метод, который поможет восстановить обоняние после коронавируса. Данная проблема решается совершенно бесплатно.

Сниженное обоняние в медицине называется гипосмией. Данная проблема встречается у пациентов, которые подхватили коронавирус. Лечить ее можно посредством тренировки обоняния. Метод предполагает, что в течение нескольких месяцев человек должен каждый день вдыхать четыре знакомых запаха. Например, это можно использовать мяту, апельсины, чеснок, кофе. Внимание данному вопросу уделили исследователи из Университета Восточной Англии.

Подобная тренировка помогает восстановить обоняние после перенесенного COVID-19. В основе метода лежи нейропластичность – способность головного мозга перестраиваться и компенсировать потери, которые произошли в организме.

Источник: inosmi.ru