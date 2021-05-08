 

Назван бесплатный метод восстановления обоняния после коронавируса

08.05.2021, 18:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики назвали метод, который поможет восстановить обоняние после коронавируса. Данная проблема решается совершенно бесплатно.
Сниженное обоняние в медицине называется гипосмией. Данная проблема встречается у пациентов, которые подхватили коронавирус. Лечить ее можно посредством тренировки обоняния. Метод предполагает, что в течение нескольких месяцев человек должен каждый день вдыхать четыре знакомых запаха. Например, это можно использовать мяту, апельсины, чеснок, кофе. Внимание данному вопросу уделили исследователи из Университета Восточной Англии.

Подобная тренировка помогает восстановить обоняние после перенесенного COVID-19. В основе метода лежи нейропластичность – способность головного мозга перестраиваться и компенсировать потери, которые произошли в организме.

Источник: inosmi.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.08 / Мнение: Нет иммунитета – нет вакцины. Новости ковида

06.05 / Российские торрент-трекеры обязали раздавать патриотическое кино

05.05 / Мнение: Какие произведения мирового искусства снялись в фильме «Майор Гром»

24.06 / Личное: Леопёрдица

28.09 / Откуда появился миф о пьянстве русского народа?

25.10 / Мнение: Пермская катастрофа, экспорт леса из России и вымирание слонов

03.03 / Ухо востро: 6 простых рекомендаций, которые помогут сохранить ваш слух

26.11 / Лукашенко поставили перед выбором: интеграция с Россией или уход в отставку

14.09 / Встреча Путина и Лукашенко “один на один” вызвала вопросы: Для кого дополнительные кресла?

30.08 / Ксения Собчак вышла замуж за журналиста ИА «Панорама» Григория Касаткина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика