Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации

Согласно документу, предельная численность работников центра составляет 52 человека. Кабинет Министров должен в двухнедельный срок определить условия оплаты труда сотрудников центра.

Центр подчинен Совету национальной безопасности и обороны Украины. Общее направление и координацию его деятельности осуществляет секретарь СНБО.

Центр противодействия дезинформации возглавляет руководитель, которого назначает и увольняет с должности президент Украины по представлению секретаря СНБО.

ЦПД обеспечивает противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере, выявляет и противодействует дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, а также должен предотвращать попытки манипулирования общественным мнением.

Центр должен проводить анализ и мониторинг событий и явлений в информационном пространстве, состояния информационной безопасности и присутствия Украины в мировом информационном пространстве.

Также ЦПД будет выявлять и изучать текущие и прогнозируемые угрозы информационной безопасности Украины, факторы, влияющие на их формирование, а также прогнозировать последствия для национальных интересов.

Центр будет обеспечивать СНБО информационно-аналитическими материалами по информационной безопасности Украины.

Контекст:

Запуск работы центра анонсировал в феврале министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко. Среди основных задач центра министр называл выявление дезинформации, реагирование на нее и противодействие, а также просветительство и повышение медиаграмотности граждан Украины. Ожидается, что центр будет сотрудничать с фактчекинговыми организациями в Украине.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что центр “не будет политическим”, но в то же время президент “будет осуществлять необходимый контроль и следить за его деятельностью”.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что центр был создан решением СНБО 11 марта.

2 апреля Зеленский назначил Лысенко главой центра и сообщил, что ЦПД начал работать.

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