 

В Полтаве в шее ребенка застряла ножка металлического стула, родители утверждают, что ребенок упал – МВД

08.05.2021, 18:36, Новости дня
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“Спасатели срезали металлическую конструкцию, которая находилась в шее шестилетнего ребенка. Мальчика передали врачам для проведения операции по удалению опасного предмета. По словам родителей, ребенок играл во дворе, где упал и накололся на перевернутый вверх ногами металлический стул”, – говорится в сообщении.

На фотографии, которую опубликовало МВД, видно, что в шею мальчика попала металлическая ножка стула.

Министерство обратилось к родителям с напоминанием об ответственном отношении к безопасности детей.

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области рассказали, что инцидент произошел около 20.30 на улице Шевченко, она находится в центре города.

Инородное тело находилось во втором отделе шеи мальчика 2014 года рождения.

“Пострадавший находится в Детской городской клинической больнице Полтавы. Состояние здоровья – тяжелое”, – отметили в ведомстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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