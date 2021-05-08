Умер украинский военный, которого боевики ранили 28 апреля

Об этом Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил в Facebook.

Старший солдат Городниченко родом из Полтавской области. Он получил пулевое ранение в результате выстрела снайпера боевиков в районе поселка Зайцево Донецкой области, говорится в сообщении.

Военнослужащего эвакуировали сначала в Бахмут, а затем – в Харьков.

“Сегодня после изнурительных операций житель Миргородского района умер”, – добавили авторы релиза.

https://www.facebook.com/Poltavskyi.TCK/posts/2785002168416523

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 человек боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года до 5 мая 2021-го в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, сообщали в ВСУ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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