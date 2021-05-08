 

Умер украинский военный, которого боевики ранили 28 апреля

08.05.2021, 18:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил в Facebook.

Старший солдат Городниченко родом из Полтавской области. Он получил пулевое ранение в результате выстрела снайпера боевиков в районе поселка Зайцево Донецкой области, говорится в сообщении.

Военнослужащего эвакуировали сначала в Бахмут, а затем – в Харьков.

“Сегодня после изнурительных операций житель Миргородского района умер”, – добавили авторы релиза.

https://www.facebook.com/Poltavskyi.TCK/posts/2785002168416523

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 человек боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года до 5 мая 2021-го в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, сообщали в ВСУ.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.03 / Полиция разыскала злоумышленников, снявших голову с бюста Тарасу Шевченко в Ивано-Франковской области

07.03 / Немецкие СМИ предложило Европе вспомнить об СССР для победы над Китаем

20.08 / Дождь из шоколада прошел в швейцарском городе

28.12 / Мнения: До такого либерализма мы еще не доросли

07.05 / В МАУП опровергли информацию о том, что задним числом опубликовали доклады Кивы

11.02 / Россия констатировала начало политических репрессий в США

24.10 / В Дубае открыли самый большой в мире фонтан. Видео

04.05 / Назван процент отказывающихся праздновать День Победы россиян

04.09 / НАТО: Россия должна сотрудничать в расследовании отравления Навального

28.04 / США решили отдать другим странам 60 млн доз вакцины AstraZeneca

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика