 

Жертвами двух лавин, сошедших во Французских Альпах, стали семь человек

08.05.2021, 18:36, Новости дня
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Первая лавина сошла в районе города Валлуар на высоте более 2600 метров, она накрыла две группы туристов по два и три человека в каждой. В результате погибли четверо жителей окрестностей Гренобля, их возраст – от 42 лет до 76 лет. Выжила женщина, спасатели нашли ее “в добром здравии”.

Через два часа произошел еще один сход лавины, в районе горы Мон-Пурри с другой стороны департамента Савойя. Обвал произошел на высоте около 3800 метров. Погибли три человека.

Местная префектура накануне предупреждала о лавинной опасности в связи с изменениями температуры в Альпах.

Телеканал отмечает, что с начала недели в Альпах погибли в результате схода лавин 12 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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