В одном из округов Великобритании победителя выборов определили броском монеты

Местные выборы проходили в Великобритании 6 мая, подсчет голосов завершили 7 мая.

В результате два кандидата от Консервативной и Лейбористской партий набрали одинаковое количество голосов – по 1084, поэтому победителя определяли с помощью жребия, как это предусмотрено законодательством.

Монета британского фунта упала той стороной, которую выбрали лейбористы.

Подсчет голосов в Великобритании еще продолжается, но их предварительные результаты показывают общую победу консерваторов, отмечает “Радио Свобода”.

—