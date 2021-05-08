 

В одном из округов Великобритании победителя выборов определили броском монеты

08.05.2021, 18:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Местные выборы проходили в Великобритании 6 мая, подсчет голосов завершили 7 мая.

В результате два кандидата от Консервативной и Лейбористской партий набрали одинаковое количество голосов – по 1084, поэтому победителя определяли с помощью жребия, как это предусмотрено законодательством.

Монета британского фунта упала той стороной, которую выбрали лейбористы.

Подсчет голосов в Великобритании еще продолжается, но их предварительные результаты показывают общую победу консерваторов, отмечает “Радио Свобода”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.01 / Байден не будет менять главу ФБР

14.03 / Ученые объяснили, почему некоторые люди любят бегать

04.07 / Названы более устойчивые к коронавирусу народы

21.04 / В Украине с начала года зафиксирован 21 случай физической агрессии против журналистов – НСЖУ

13.01 / ФБР ищет русский след в открытке с текстом «Путин сделал это!»

24.04 / Найден оптимальный способ превращения пластика в топливо

22.07 / Глава Росмолодежи прокомментировал внесение в Госдуму законопроекта о молодежной политике

21.08 / Макрон – бороться со второй волной пандемии Франция будет «точечными» мерами

09.08 / Россия предложила Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%

21.08 / Режим ЧС объявлен в Ярославле после взрыва газа в жилом доме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика