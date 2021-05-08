 

В Совфеде не исключили сокращения рабочих часов для россиян

08.05.2021, 18:20, Новости дня
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Рабочую неделю для некоторых категорий россиян могут сократить на несколько часов, но полного перехода на четырехдневку не ожидается, сообщил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«В обозримом будущем, я думаю, что все-таки может произойти снижение именно числа часов в рабочей неделе. Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена», – цитирует Ura.ru сенатора. Одновременно с этим он подчеркнул, что полного перехода на четырехдневку в ближайшее время не случится.

По словам сенатора, количество рабочих часов может быть сокращено для некоторых россиян. «Для определенных категорий может, будет сокращение. Дополнительное время для воспитание детей молодым мамам и так далее. Такого рода тенденция обязательно будет. Я уже не говорю о том, что сам характер удаленной работы уже позволяет многие такие традиционные виды занятости поменять».

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил начать сокращение рабочей недели в качестве эксперимента в отдельных регионах или бизнес-структурах.



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