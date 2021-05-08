 

Шендерович оскорбил День Победы

08.05.2021, 18:20, Новости дня
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Публицист Виктор Шендерович раскритиковал празднование Дня Победы в России, заявив, что русский народ «гордится позором, стыдом и преступлением».

Выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы» он выразил своё мнение относительно Великой Отечественной войны и празднования Дня Победы, отметив, что не следует подчеркивать решающую роль Советского Союза в победе над нацизмом: «Это лишнее». «Мы развязали эту войну, мы за неё заплатили дороже всех. Но не сделали никаких выводов», – добавил он.

По мнению публициста, русские, которые гордятся Победой, на самом деле гордятся «ужасом, позором, стыдом и преступлением».

Шендерович также заявил, что общество РФ страдает амнезией, когда предлагает миру «можем повторить». Он потребовал «открыть архивы» и опубликовать «историческую правду», вместо того чтобы устанавливать монументы. Их он, кстати, тоже раскритиковал, назвав «освоением средств».

Высказывания Шендеровича уже прокомментировали многие, в частности, журналист Аббас Джума отметил, что «мало кто делает больше для разжигания антисемитизма в России», чем Шендерович, передает «Царьград»

Напомним, Шендерович славится критикой в отношении России. Так, в январе прошлого года он приравнял современную Россию к Германии 1930-х годов, когда к власти пришел Адольф Гитлер. В июле писатель поддержал актера Вахтанга Кикабидзе в его ненависти к СССР, назвав негативную реакцию общественности на его слова «проявлением тяжелого комплекса неполноценности».

Стоит отметить, что публицист в ноябре 2020 года начал оформление израильского гражданства. Он заявлял, что в этой стране живут «десятки его добрых знакомых, родных и друзей».

В январе этого года Шендерович заявил, что получил гражданство Израиля, поскольку не исключает, что в РФ может «сложиться ситуация бегства», особенно после убийства политика Бориса Немцова. При этом писатель подчеркнул, что не собирается переезжать насовсем.



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