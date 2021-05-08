Для борьбы с клещевым энцефалитом в России увеличат вырубку лесов

За последний год в России на 20% выросла заболеваемость клещевым энцефалитом, несмотря на санитарные ограничения и временный запрет посещения лесов.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава. В качестве единственно возможной меры борьбы с заболеванием специалисты ведомства назвали ликвидацию очагов возникновения, а именно усилить борьбу с зелёными насаждениями.

Уже с 1 июня начнётся вырубка крупных лесных массивов в Карелии, Новосибирской области и Алтайском крае. С 1 июля мероприятия состоятся на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также Республики Бурятия. До конца леса будет ликвидирован и заповедник Большой Утриш в Краснодарском крае. Для экономии средств в нём снимут ограничения на посещение и использование открытого огня.

Параллельно с вырубкой лесов будет реализован комплекс мер по борьбе с клещами в крупных населённых пунктах.

Минздрав рекомендовал ликвидировать большие массивы зелёных насаждений, прежде всего, в крупных парках, а на их месте возвести современные жилые комплексы с минимальным количеством придомовой территории. Возле уже имеющихся многоквартирных домов проведут работы по уменьшению места, отведённого под детские площадки, и расширение территорий для парковки.

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